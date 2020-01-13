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Александрия вышла из отпуска

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда сразу же приступила к тренировкам

Александрия вышла из отпуска
Новина українською

"Александрия" вышла из отпуска и приступила к работе.

На выходных команда прошла медосмотр и сразу же приступила к тренировкам.

Вместе с основными игроками в тренировке была задействована большая группа молодежи. Также вместе с командой уже работаюи и новички – Роман Вантух, Артем Гордиенко и Богдан Мишенко.

Напомним, что александрийцы 14 января улетают на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где проведут пять контрольных матчей.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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