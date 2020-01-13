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Александрия вышла из отпуска
Команда сразу же приступила к тренировкам
"Александрия" вышла из отпуска и приступила к работе.
На выходных команда прошла медосмотр и сразу же приступила к тренировкам.
Вместе с основными игроками в тренировке была задействована большая группа молодежи. Также вместе с командой уже работаюи и новички – Роман Вантух, Артем Гордиенко и Богдан Мишенко.
Напомним, что александрийцы 14 января улетают на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где проведут пять контрольных матчей.
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Источник:ФК Александрия
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