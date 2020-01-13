"Александрия" вышла из отпуска и приступила к работе.

На выходных команда прошла медосмотр и сразу же приступила к тренировкам.

Вместе с основными игроками в тренировке была задействована большая группа молодежи. Также вместе с командой уже работаюи и новички – Роман Вантух, Артем Гордиенко и Богдан Мишенко.

Напомним, что александрийцы 14 января улетают на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где проведут пять контрольных матчей.