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Мариуполь вышел из отпуска
В четверг команда вылетает в Турцию
Сегодня, 13 января, первая команда ФК "Мариуполь" вышла из отпуска.
Утром часть команда прошла традиционный медосмотр, а в 14:00 тренерский штаб и футболисты собрались на клубной учебно-тренировочной базе. После организационного собрания команда проведет первую втягивающую тренировку.
Во вторник утром вторая часть команд пройдет медосмотр и присоединится к тренировкам.
А уже 16-го января мариупольцы отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Сиде (Турция).
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Источник:ФК Мариуполь
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