  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь вышел из отпуска
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь вышел из отпуска

Премьер-лига
(1 голосов)

В четверг команда вылетает в Турцию

Мариуполь вышел из отпуска
Новина українською

Сегодня, 13 января, первая команда ФК "Мариуполь" вышла из отпуска.

Утром часть команда прошла традиционный медосмотр, а в 14:00 тренерский штаб и футболисты собрались на клубной учебно-тренировочной базе. После организационного собрания команда проведет первую втягивающую тренировку.

Во вторник утром вторая часть команд пройдет медосмотр и присоединится к тренировкам.

А уже 16-го января мариупольцы отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Сиде (Турция).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...