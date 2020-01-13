Мариуполь вышел из отпуска

Сегодня, 13 января, первая команда ФК "Мариуполь" вышла из отпуска.

Утром часть команда прошла традиционный медосмотр, а в 14:00 тренерский штаб и футболисты собрались на клубной учебно-тренировочной базе. После организационного собрания команда проведет первую втягивающую тренировку.

Во вторник утром вторая часть команд пройдет медосмотр и присоединится к тренировкам.

А уже 16-го января мариупольцы отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Сиде (Турция).