Кадири и Попов работают по индивидуальной программе, Бурда продолжит реабилитацию в Турции

После того, как все футболисты "Динамо" прошли плановое медицинское обследование, о состоянии игроков рассказал главный врач команды Леонид Миронов.

- Подробные результаты медицинского обследования мы получим через один-два дня, ждем их к понедельнику. Пока же могу лишь подтвердить, что все игроки прошли медосмотр. Предварительно могу сказать, что никаких проблем у ребят нет, все вышли из отпуска здоровыми, целыми и невредимыми. Лишний вес? По нему также ждем результатов.

- Кто-то из игроков тренируется по индивидуальной программе?

- В основном, все здоровы. Есть пару человек с прошлого года, которые еще проходят заключительный этап реабилитации. Это Момо (Мохаммед Кадири) и Денис Попов.

- А как продвигается восстановление Никиты Бурды?

- У него была серьезная травма и операция. Но он едет на сбор в Турцию, где будет продолжать свою реабилитацию. Важно, что он будет работать с реабилитологом и при этом находиться к коллективе, быть частью команды – в этом есть огромный положительный эффект. Тем более, что "Динамо" будет тренироваться в великолепном спортивном комплексе, где есть все необходимое для полноценной реабилитации.