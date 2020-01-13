Филипп Будковский: Разговор с Рябоконем вселил надежду и уверенность

В череде трансферных новостей и сообщениях о состоявшихся или готовящихся переходах в УПЛ в центре внимания оказалась персона новоиспеченного нападающего черниговской "Десны" Филиппа Будковского. 27-летний футболист этой зимой перебрался из Запорожья, где дислоцируется теперь уже его бывший клуб – луганская "Заря", в Чернигов.

Вскоре после выхода "Десны" из отпуска опытный новичок дал эксклюзивное интервью корреспонденту UA-Футбол.

- Похоже, что зима для вас – излюбленная пора смены клуба. Так было в вашей карьере неоднократно, так вышло и в этот раз…

- Так получается, что приходит зима - такой период, что нужно что-то поменять в карьере, - делится мыслями футболист. - Вот и сейчас выпало такое время, что необходимо было что-то изменить - и я выбрал "Десну". Буду теперь работать на благо черниговского клуба. Как и над тем, чтобы реже менять команды.

- Год назад вы вернулись в "Зарю" из французского "Сошо", а текущей зимой снова сменили клуб, отправившись в "Десну". Как возник этот вариант?

- Я сам думал о том, что нужно что-то поменять. Понимал: пришло это время. Рад был провести в "Заре" часть своей карьеры. Благодарен этому клубу за время, проведенное вместе, и за шанс, который был мне предоставлен. Что же касается варианта с "Десной", то о нем мне сказал агент. Я пообщался по телефону с главным тренером Александром Рябоконем, который сообщил, что хотел бы видеть меня в своей команде, при этом заверив, что в случае моего перехода все будет хорошо. Этот разговор вселил в меня надежду и уверенность в правильности моего шага.

- Сомнений в том, стоит ли переходить в черниговский клуб, не возникало?

- Нет. Тем более, что многих ребят из "Десны" я знаю – с кем-то где-то пересекался или друг против друга играли. В частности, могу назвать выступавшего вместе со мной в "Заре" Арвеладзе, который многое рассказал о черниговском клубе, где прежде уже играл. Так что с адаптацией никаких проблем не будет. Отмечу также, что "Десна" показывает хорошую игру и находится в верхней части турнирной таблицы.

- В осенней части нынешнего чемпионата в стартовом составе "Зари" вы перестали регулярно появляться после матча 8-го тура с "Мариуполем". С чем это связываете?

- Честно говоря, не знаю. В том матче я заработал удаление, после чего игровой практики стало меньше. Впрочем, рассуждать на этот счет не вижу смысла - есть тренерский штаб, который и принимает решение по поводу того, кто будет играть. Наверное, главному тренеру было виднее, кого задействовать в том или другом матче, поэтому я и не выходил на поле с прежней регулярностью.

- Всем известно, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник использует непривычную для украинского футбола схему. Допускаете, что в нее вы не вписывались?

- Все может быть. Да, тактика "Зари" немного видоизменилась. Все стало по-другому - не так, как при Юрии Николаевиче Вернидубе. Я бы не сказал, что я совсем не вписывался, но где-то, может, чего-то не хватало. Видимо, это и сыграло роль.

- Кстати, о Вернидубе. Как в команде отреагировали на его майский уход из "Зари"?

- Это стало небольшим шоком. Никто не ожидал, что так случится. Тем более, что Юрий Николаевич почти десять лет проработал в этом клубе, сделав большой вклад в его успехи. Не думал, что его могут снять с поста главного тренера. Но так решило руководство клуба, хотя это решение для многих было непонятным.

- Полагаю, что желание уйти из "Зари" возникло у вас задолго до окончания осенней части сезона?

- Я бы не сказал. Да, у меня стало меньше игровой практики, однако я верил, что возможность доказать, что я могу играть и быть полезным, у меня еще будет. Это уже потом, в какой-то момент, понял: нужно менять клуб.

- Многие специалисты уже сейчас рассматривают луганскую команду как главного претендента на итоговое второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Как считаете, не поспешны ли такие выводы?

- Не могу так утверждать. Сколько людей – столько и мнений. Кто-то думает о том, что "Десна" хорошо играет, но ведь есть и другие команды, которые находятся рядом с незначительным очковым отрывом. Вся борьба еще впереди, и кто какое место займет – покажет весенняя часть чемпионата. Думаю, у многих команд есть шансы и все будут бороться за более высокие места.

- Что больше всего запомнилось из периода вашего второго пришествия в "Зарю"?

- Команда всегда славилась хорошим коллективом, благоприятной атмосферой и позитивным настроем. Все это положительным образом сказывается на поле. Многие ребята начали прогрессировать, демонстрировать интересную игру, а некоторые из них оказались достойными вызова в сборную Украины. Могу смело утверждать, что периоды, проведенные мною в "Заре" - как первый, так и второй - стали для меня одними из наиболее значимых в жизни.

- Что, на ваш взгляд, стало камнем преткновения для "Зари" в текущем розыгрыше Лиге Европы?

- Ничего такого. Со всеми соперниками мы играли в свой футбол. Может, нам чего-то не хватило и в чем-то не повезло в дуэли с испанским "Эспаньолом". На выезде, ведя в счете, в итоге проиграли 1:3, а дома могли сыграть успешнее: если бы забили в первом тайме, то удалось бы возвратить интригу. Но… Полагаю, тренерский штаб "Зари" исправит ошибки и в следующем еврокубковом розыгрыше команда будет играть поудачливее.

- В начале 2019-го вы подписали контракт с "Зарей" на два с половиной года. Какой компромисс был найден при его досрочном разрыве?

- Общались с руководством клуба – в частности, с Сергеем Васильевичем Рафаиловым. Спасибо ему большое за то, что он пошел на уступки, отнесся ко мне по-человечески и отпустил из клуба. Мы договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию, если я смогу найти себе новую команду. Так оно и получилось.

- Мыслей вновь поиграть за рубежом не возникало?

- Почему же – возникали. Но в данный момент хочется реализовать свои возможности по части забивания мячей. Главное – демонстрировать высокую результативность, принося максимум пользы новой команде. Если в этом плане все будет хорошо - тогда и можно что-то думать по поводу зарубежья.

- Наверное, не ошибусь, высказав предположение, что посредством успешной игры в новом клубе вы попытаетесь закрепиться в числе футболистов, которые удостоятся вызова в главную команду страны?

- Конечно! Думаю, что у каждого игрока есть такая мечта, ведь все стремятся попасть в национальную сборную. По себе могу сказать: защищать честь своей страны – многое значит. Успешная игра сборной Украины в отборочном цикле европейского первенства позволила завоевать право играть в финальной части турнира. Разумеется, хочется туда попасть. Буду делать максимум для того, чтобы оказаться в числе кандидатов на поездку на Евро-2020.

- Что стало решающим фактором в вашем решении перейти в "Десну"?

- Первый разговор с Александром Рябоконем. А уже потом общались с ним вновь – вживую. Думаю, для любого футболиста в процессе перехода это немаловажно. Всегда важно узнать, что тренер хочет в твоей игре увидеть, как намерен тебя использовать. Такое общение позволяет сделать вывод, что тренер на тебя рассчитывает и рад видеть тебя у себя в команде. Я тоже рад оказаться в команде, которая борется за высокие места и ставит перед собой серьезные задачи.

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- Главная цель "Десны" – получить право играть в Лиге Европы?

- Естественно, есть такая задача. Надеюсь, она будет выполнена.

- Вместе с вами в "Десну" из "Зари" перешел Леван Арвеладзе. Причина его ухода та же, что и у вас?

- Этого я не знаю, ведь у каждого перехода есть свои причины. Лучше у него спросить.

- На пару с Арвеладзе адаптироваться в черниговском клубе наверняка будет легче?

- Уверен в этом. Ведь Леван играл в нем, его в "Десне" хорошо знают. Да и он тоже многих в Чернигове знает.

- В новую команду вас взяли для усиления конкуренции в линии нападения или же как твердого игрока основного состава?

- Я думаю, что никого не берут в новую команду как игрока "основы". Каждый приходит в новый коллектив, где есть конкуренция. Каждому хочется выигрывать и закрепиться в основном составе. Разумеется, я буду бороться для того, чтобы доказать свое право играть в нем.

- С Черниговом уже успели познакомиться?

- Пока нет. Но не раз проезжая мимо центра, ребята немного рассказывали об этом городе, указывая при этом, что и где находится. Надеюсь, со временем еще успею все в Чернигове увидеть.

- Вы в курсе, чем, кроме пива "Черниговское", славится Чернигов?

- Древними церквями. Я об этом читал. В частности, меня впечатлила Екатерининская церковь, которая расположена при въезде в город. Знаю также, что еще издавна Чернигов являлся одним из крупнейших центров Киевской Руси.

- Как провели отпуск?

- Вместе с семьей ездили отдыхать на океанское побережье, там вдоволь поплавали. Затем вернулись в Украину, где и праздновали Новый год. Однако во время отпуска и о работе не забывал, выполняя пробежки.

- Приключений в ходе празднования Нового года не было?

- Нет. Мы их не искали (улыбается). А вот салюты запускали от души! Подняли настроение людям.

- Желание в новогоднюю ночь загадали?

- А как же! Думаю, в этом году оно исполнится.