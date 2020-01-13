Баенко: Поразило количество травм в Ворскле в первой половине сезона

Защитник "Ворсклы" Владимир Баенко коротко подвел итоги первой части сезона 2019/2020 и рассказал, с каким настроением команда будет готовиться к грядущим матчей.

- Владимир, поздравляем тебя и семью с новогодне-рождественскими праздниками. Конец года ты посвятил восстановлению после повреждения руки, полученного в Днепре. Все ли прошло по графику?

- Да, уже полностью восстановился. Сейчас чувствую себя нормально, и готов приступить к занятиям вместе с командой с первого дня после возвращения из отпуска. Новый год отпраздновали спокойно, по-семейному. Жена приготовила много вкусных блюд, накрыли стол, загадали каждый свои желания. У меня и футбольные были, конечно. Ребенок получил свои подарки, сделали несколько ярких фото, и все счастливыми пошли отдыхать.

- Несмотря на тяжелый сезон, удалось таки на мажорной ноте уйти в отпуск. Чему научил прошлый год?

- Не может быть всегда все гладко. Даже отрицательный опыт может быть полезным. Важно выйти из такой ситуации с высоко поднятой головой. Знаете, что меня действительно поразило? Я никогда в жизни не видел такого количества травмированных игроков, как в "Ворскле" в первой части чемпионата. А кадры, как известно, решают все. Нам почти никогда не удавалось сыграть в оптимальном составе по вышеупомянутой причине.

- Говорят, на тренировочных сборах самое тяжелое - это сами сборы. А как для тебя лично?

- Я почему-то запомнил свой период в криворожском "Горняке". Ребята мне говорят, мол, так себе, простенькие тренировки, челночный бег и то, и это. Попрыгали, побегали, все выдыхают в момент паузы, а мне казалось, что тренировки уже близится к концу. Потом до меня дошло, что это еще не все, и стало очень смешно. На поле лежал снег, в глазах, будто молнии от фотовспышек, почти ничего не видел. Думаю, вот это попал в команду (смеется).

- Какие футбольные цели ставишь перед собой в 2020 году, чего с командой хотелось бы достичь?

- Во-первых, всем, и себе в том числе крепкого здоровья. Нужно за этим следить. Как говорится, лучшее лечение - это профилактика. Будет здоровье, все остальное от нас никуда не денется. Яркие матчи и результат, которого ждут болельщики, не за горами.