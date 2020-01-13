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Шахтер работает над созданием клубного телеканала

Премьер-лига
(2 голосов)

Запуск запланирован в ближайшие месяцы

Шахтер работает над созданием клубного телеканала
Новина українською

Донецкий "Шахтер" работает над созданием собственного телеканала.

Как сообщает "Трибуна", его запуск запланирован уже в ближайшие месяцы.

Вероятно, канал будет транслироваться в кабельных сетях Украины. Об остальных площадках показа пока неизвестно.

Интересно, что в клубе не стали отрицать данную информацию, однако делиться какими-либо сведениями пока что отказались.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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Русланбай (Рівне)
13.01.2020 в 20:12
Кротобляді з Старим новим роком вас !!!! а ха ха ха ха
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+1
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
13.01.2020 в 20:23
С старым, очень классно что ваш клуб вылетел с самой лёгкой и скучной группы в ЛЭ
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0
-1
Русланбай (Рівне)
13.01.2020 в 20:25
іди у бомжа зад підмий , син шлюхі
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
13.01.2020 в 19:28
Так ведь есть уже 2 клубных канала...
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+3
0
avatar
Инспектор ( )
13.01.2020 в 19:19
Месячная подписка около 300 грн. Ахметовский размах
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+3
0
schabay (Краснодон)
13.01.2020 в 19:46
меньше литра з-звезды закарпатского - не стыдно сударь?...
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0
-3

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