Шахтер работает над созданием клубного телеканала

Донецкий "Шахтер" работает над созданием собственного телеканала.

Как сообщает "Трибуна", его запуск запланирован уже в ближайшие месяцы.

Вероятно, канал будет транслироваться в кабельных сетях Украины. Об остальных площадках показа пока неизвестно.

Интересно, что в клубе не стали отрицать данную информацию, однако делиться какими-либо сведениями пока что отказались.