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Шахтер работает над созданием клубного телеканала
Запуск запланирован в ближайшие месяцы
Донецкий "Шахтер" работает над созданием собственного телеканала.
Как сообщает "Трибуна", его запуск запланирован уже в ближайшие месяцы.
Вероятно, канал будет транслироваться в кабельных сетях Украины. Об остальных площадках показа пока неизвестно.
Интересно, что в клубе не стали отрицать данную информацию, однако делиться какими-либо сведениями пока что отказались.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (6)
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Русланбай (Рівне)
13.01.2020 в 20:12
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+1
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
13.01.2020 в 20:23
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0
-1
Русланбай (Рівне)
13.01.2020 в 20:25
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
13.01.2020 в 19:28
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+3
0
Инспектор ( )
13.01.2020 в 19:19
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+3
0
schabay (Краснодон)
13.01.2020 в 19:46
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-3
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