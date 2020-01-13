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Де Пена: Надо побеждать в Кубке Украины, а также финишировать как можно выше в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Цели и задачи киевлян на вторую часть сезона

Де Пена: Надо побеждать в Кубке Украины, а также финишировать как можно выше в УПЛ
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о целях и задачах команды на весеннюю часть сезона.

"Мы должны побеждать в каждой игре, в том числе – и против главных соперников. Сейчас должны сконцентрироваться на тренировочных сборах и готовиться к следующему отрезку сезона.

Нам надо побеждать в Кубке Украины, а также финишировать как можно выше в премьер-лиге. Это главные задачи в настоящее время. Конечно, мы завершили выступления в Лиге Европы, но теперь должны настраиваться только на победы и выиграть Кубок Украины", – сказал де Пена.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
Football Hub

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