  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дуэлунд: Мы прошли Шахтер и сейчас в Кубке являемся фаворитами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дуэлунд: Мы прошли Шахтер и сейчас в Кубке являемся фаворитами

Премьер-лига
(1 голосов)

Датчанин залечил травму и рвется в бой

Дуэлунд: Мы прошли Шахтер и сейчас в Кубке являемся фаворитами
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о целях и задачах команды на весеннюю часть сезона.

"Я очень рад, что чувствую себя прекрасно на все 100 процентов. Очень хочу сыграть за "Динамо". У меня был сложный путь, связанный с травмой. Но сейчас я готов вернуться.

Конечно, мы должны победить в Кубке. Мы прошли "Шахтер" и сейчас являемся фаворитами. Но также есть и другая цель – максимально сократить отставание от "горняков". У нас достаточно много очков разницы, но надо исправлять ситуацию", – сказал Дуэлунд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolibgan (Запорожье)
13.01.2020 в 22:34
Сократить? Что то мало в это верится!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...