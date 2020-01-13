Дуэлунд: Мы прошли Шахтер и сейчас в Кубке являемся фаворитами

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о целях и задачах команды на весеннюю часть сезона.

"Я очень рад, что чувствую себя прекрасно на все 100 процентов. Очень хочу сыграть за "Динамо". У меня был сложный путь, связанный с травмой. Но сейчас я готов вернуться.

Конечно, мы должны победить в Кубке. Мы прошли "Шахтер" и сейчас являемся фаворитами. Но также есть и другая цель – максимально сократить отставание от "горняков". У нас достаточно много очков разницы, но надо исправлять ситуацию", – сказал Дуэлунд.