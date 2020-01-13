Карпаты вышли из отпуска

Сегодня, 13 января, завершилась зимний отпуск у игроков львовских "Карпат".

В течение двух дней футболисты пройдут медицинский осмотр.

Кроме этого, команду ждут и втягивающие кроссы. Непосредственной работой с мячом в тренировочном режиме команда займется уже со среды.

Напомним, что первую часть тренировочных сборов "Карпаты" проведут во Львове до 24-го января. Вторую часть подготовки запланировано провести в Турции с 25 января по 15 февраля.