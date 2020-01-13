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Карпаты вышли из отпуска
Львовяне начинают подготовку к весенней части сезона
Сегодня, 13 января, завершилась зимний отпуск у игроков львовских "Карпат".
В течение двух дней футболисты пройдут медицинский осмотр.
Кроме этого, команду ждут и втягивающие кроссы. Непосредственной работой с мячом в тренировочном режиме команда займется уже со среды.
Напомним, что первую часть тренировочных сборов "Карпаты" проведут во Львове до 24-го января. Вторую часть подготовки запланировано провести в Турции с 25 января по 15 февраля.
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Источник:ФК Карпаты
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