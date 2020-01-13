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Олимпик определился с соперниками на сборе в Турции

Премьер-лига
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Команда Висенте Гомеса сыграет в Турции 5 спаррингов

Олимпик определился с соперниками на сборе в Турции
Новина українською

Стало известно, с какими командами сыграет донецкий "Олимпик" на зимних учебно-тренировочных сборах.

С 13-го на 14-е января олимпийцы рейсом из аэропорта Борисполь отправятся в турецкую Анталию, где команду ждет двухнедельный тренировочный сбор. За это время команда Висенте Гомеса проведет 5 товарищеских матчей.

Соперниками дончан будут:

17.01 - ФК "Вииторул" (Констанца, Румыния)

18.01 - ФК "Сабаил" (Баку, Азербайджан)

22.01 — ФК "Спартак" (Суботица, Сербия)

26.01 — ФК "Спартак" (Трнава, Словакия)

27.01 – ФК "Корона" (Кельце, Польша)

Напомним, что после осенней части чемпионата "Олимпик" с 18-ю очками расположился на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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