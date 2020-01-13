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Соль: Самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона
Киевляне начали подготовку к весенней части сезона
Нападающий "Динамо" Фран Соль рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.
"С нетерпением ждем возвращения к матчам.
Сейчас самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона", – сказал Соль.
Напомним, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Турцию.
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Источник:Football Hub
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