Соль: Самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона

Нападающий "Динамо" Фран Соль рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

"С нетерпением ждем возвращения к матчам.

Сейчас самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона", – сказал Соль.

Напомним, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Турцию.