  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Соль: Самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соль: Самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне начали подготовку к весенней части сезона

Соль: Самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона
Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

"С нетерпением ждем возвращения к матчам.

Сейчас самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона", – сказал Соль.

Напомним, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Турцию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...