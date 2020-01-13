Меликян: Задача - Львова еврокубки. Но для этого надо много работать

Главный тренер "Львова" Егише Меликян подвел итоги осенней части чемпионата УПЛ, а также рассказал о целях клуба на ближайшее время.

- Вы приняли команду посреди сезона. Как вам удалось перестроить команду за такой короткий отрезок времени?

- Получилось, потому что у меня очень хорошая команда, которая со мной работает. Начиная от начальника команды, администратора, массажиста, врача и весь персонал. А также тренерский штаб. Мне с помощником моим очень повезло, за что ему спасибо. Ведь мы проделали немалый объем работы. Нам надо было определить, какой стиль подходит нашей команде с таким подбором игроков. Второе - это психологический вопрос. С каждым игроком пришлось много общаться индивидуально. Третье - это финансовая стабильность, с которой мне помог Президент клуба Богдан Иосифович Копытко. Эти три вещи мы решили, и у нас получилась эффективная работа.

- Как Вам удалось вытащить команду из психологической ямы, в которую она попала по ходу сезона?

- Когда я пришел в команду, то был помощником Владимира Мазяра, который тренировал команду. Я старался работать, чтобы показать свои возможности в клубе. Когда случилось так, что отказались от услуг главного тренера, генеральный директор клуба Андрей Ярославович Панькив, был, пожалуй, первым человеком, который оценил мою работу в клубе. Именно от него ушла инициатива, чтобы я был главным тренером. За это ему спасибо, ведь он и до сих пор помогает мне в клубе. Свое мнение он передал Президенту клуба, ему доверяет. И именно Президент принял решение доверить мне работу в критический момент. Очень трудно было выходить из этой ситуации. Они мне поверили, и мы вместе делали все, чтобы решить клубные проблемы.

- Как вы оцените игру команды в первой половине сезона?

- Когда я принял команду, мы перед этим проиграли "Минаю". Наша команда не могла даже противостоять клубу Первой лиги. Зато последние две игры - шестая и седьмая команды УПЛ не могли взять у нас то, что хотели. И я могу сказать, что им повезло. По факту - это уже прогресс. Это командные действия.

Что касается индивидуальных действий - то игроки стали вдвое быстрее прогрессировать, показывать свои возможности. И физически команда набрала хорошую форму. И повезло нашим конкурентам, что чемпионат ушел на зимний перерыв.

- Лучшая игра команды в сезоне под Вашим руководством?

- Это последние две игры - против "Мариуполя" и "Колоса". Я там увидел физически подготовленную команду. Были командные действия. Отношение футболистов на поле - переживают, борются за каждый миллиметр. Вот такую ​​команду я видел.

- В последних матчах Вы активно привлекали молодежь команды. Как Вы их оцените?

- Мне доставляет удовольствие работа в двух направлениях - когда я получаю результат и когда у меня футболисты прогрессируют. Это показатель качества тренера, когда он может открыть игрока, который до этого у него не играл. Я хочу, чтобы у меня не только команда прогрессировала, но и игроки прогрессировали. Я вижу таких футболистов в "Львове". Но полтора месяца - это довольно малый срок. И я надеюсь, что к лету больше игроков покажут лучший прогресс.

- Можно ожидать, что зимой на сборы команды поедут игроки молодежной команды?

- Я хочу взять качественных игроков на сборы. Если молодежь покажет эти качества - то почему нет? Я буду только рад, что это наши воспитанники.

- Какие позиции Вы хотели бы усилить?

- Я бы хотел, чтобы в команде была конкуренция - по два игрока на каждую позицию.

- Какие перед Вами стоят задачи на этот сезон?

- У нас задача - еврокубки. Но для этого надо много работать. У нас очень сильные конкуренты с хорошим подбором игроков. Поэтому я хочу, чтобы каждый в нашем клубе работал максимально для достижения этого результата. И самое главное - чтобы у нас был здоровый коллектив, чтобы каждый переживал другого и помогал. Мне важно, чтобы это был коллектив, который поддерживает друг друга, коллектив единомышленников.