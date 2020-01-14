Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия взяла на сбор игрока из Второй лиги
Правда, в дубль
Полузащитник футбольного клуба "Нива" Тернополь Максим Процив отправился на тренировочный сбор дублирующего состава "Александрии".
Он стартует сегодня, 14 января.
В этом сезоне Максим Процив провел в чемпионате Второй лиги 20 матчей и забил 2 мяча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Нива Тернопіль
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...