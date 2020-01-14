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Александрия взяла на сбор игрока из Второй лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, в дубль

Александрия взяла на сбор игрока из Второй лиги
Новина українською

Полузащитник футбольного клуба "Нива" Тернополь Максим Процив отправился на тренировочный сбор дублирующего состава "Александрии".

Он стартует сегодня, 14 января.

В этом сезоне Максим Процив провел в чемпионате Второй лиги 20 матчей и забил 2 мяча.

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В статье: Вторая лига Нива (Тернополь) ФК Александрия Вторая лига группа А тренировочный сбор Максим Процив
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Источник:
Нива Тернопіль

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