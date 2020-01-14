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Защитник Зари: Вместе с Андрейсом Циганиксом жили в одном доме 4 года

Премьер-лига
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Когда играли в молодежном составе "Байера"

Защитник Зари: Вместе с Андрейсом Циганиксом жили в одном доме 4 года
Новина українською

Защитник луганской "Зари" Джоэль Абу Ханна поделился впечатлениями о своем отпуске.

По его словам, это были длинные, впервые для него, каникулы.

"Если в Германии, например, отпуск длится недели 2 максимум, то в Украине правила немного лояльнее, - сравнивает Джоэль. - Поэтому времени, чтобы увидеться со всеми близкими и отдохнуть было вполне достаточно.

Я отдыхал вместе со своей девушкой сначала на Кубе в Гаване. Это были замечательные каникулы, удалось и поплавать, и отдохнуть, и сил набраться. Была прекрасная погода, что придавало положительных эмоций, а потом мы отправились в Нью-Йорк на несколько дней".

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В целом это была вторая поездка Джоэля в Соединенные Штаты Америки:

"Впервые я побывал там с "Байером" на сборах. Но мало что видел тогда. У нас был режим «тренировка-отель». А вот сейчас было время посмотреть достопримечательности".

В Украине Абу Ханна вернулся сам, ведь совсем скоро нужно будет отправляться в Турцию на сборы. А девушка приедет уже после сбора.

Джоэля спросили о знакомстве с потенциальным новичком "Зари" - латвийцем Андрейсом Циганиксом, который уже прибыл в расположение команды.

"Мы 4 года вместе с ним и другими футболистами жили в одном большом доме, когда играли в "Байере". Так что, Андрейса я знаю очень хорошо. Помогу ему с адаптацией", - пообещал Абу Ханна.

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В статье: Заря (Луганск) Германия США УПЛ отпуск Джоель Абу Ханна тренировочный сбор Андрейс Циганикс
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Источник:
ФК Зоря

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