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Игроки Карпат намерены бойкотировать тренировочный сбор - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Через зарплатный долг

Игроки Карпат намерены бойкотировать тренировочный сбор - СМИ
Новина українською

Львовские "Карпаты" не начали подготовку к второй части чемпионата Украины в Премьер-Лиге.

Лишь некоторые игроки проходят медосмотр, но и они могут отказаться от полноценных тренировок из-за большой задолженности со стороны футбольного клуба.

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Руководство задолжало игрокам заработную плату за несколько месяцев.

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В статье: Карпаты (Львов) зарплата тренировочный сбор
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Усе буде добре (Київ)
14.01.2020 в 14:10
" ...вони можуть відмовитися від повноцінних тренувань через велику заборгованість з боку футбольного клубу" - Якщо виплатять усе до копійки, то як вони нетреновані будуть грати у 2020 році? Якщо не заплатять, то хто ж їх візьме нетренованих навіть вільними агентами? Страйкарі бісові...
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Конфуцій (Львів)
14.01.2020 в 13:45
Пц?
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