Игроки Карпат намерены бойкотировать тренировочный сбор - СМИ

Львовские "Карпаты" не начали подготовку к второй части чемпионата Украины в Премьер-Лиге.

Лишь некоторые игроки проходят медосмотр, но и они могут отказаться от полноценных тренировок из-за большой задолженности со стороны футбольного клуба.

Читайте также Карпаты вышли из отпуска

Руководство задолжало игрокам заработную плату за несколько месяцев.