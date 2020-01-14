Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Карпат намерены бойкотировать тренировочный сбор - СМИ
Через зарплатный долг
Львовские "Карпаты" не начали подготовку к второй части чемпионата Украины в Премьер-Лиге.
Лишь некоторые игроки проходят медосмотр, но и они могут отказаться от полноценных тренировок из-за большой задолженности со стороны футбольного клуба.
Читайте такжеКарпаты вышли из отпуска
Руководство задолжало игрокам заработную плату за несколько месяцев.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Усе буде добре (Київ)
14.01.2020 в 14:10
Ответить
0
0
Конфуцій (Львів)
14.01.2020 в 13:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...