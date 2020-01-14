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Команда УПЛ уже прибыла на сбор в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)

На носу первый спарринг

Команда УПЛ уже прибыла на сбор в Турцию
Новина українською

Рано утром, 14 января, делегация донецкого "Олимпика" в составе тренерского штаба, персонала и 21 футболиста рейсом из Киева, с пересадкой в ​​Анкаре, приземлилась в Анталии.

Команда Висенте Гомеса следующие 2 недели будет проживать в гостинице "TitanicBeachLara" на побережье Средиземного моря.

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В 17:00 дончане проведут первую тренировку на турецкой земле.

15 и 16 января олимпийцы будут тренироваться в двухразовом режиме, а 17-го сыграют первый контрольный поединок против ФК "Вииторул" (Констанца, Румыния).

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ Висенте Гомес тренировочный сбор
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Источник:
ФК Олімпік

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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
14.01.2020 в 14:14
хто грає той має...
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