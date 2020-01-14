Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Узбеки, поляки и казахи. Ворскла назвала соперников на втором сборе
В феврале
Появилась информация о количестве товарищеских встреч и имена соперников на втором этапе учебно-тренировочных сборов, которые полтавская "Ворскла" проведет в городе Лара, близ Анталии.
- 10.02. - "Насаф" (Карши, Узбекистан)
- 13.02. - "Термалика" (Нецеча, Польша)
- 16.02. - "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан)
- 19.02. - "Иртыш" (Павлодар, Казахстан)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ворскла
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...