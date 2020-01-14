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Узбеки, поляки и казахи. Ворскла назвала соперников на втором сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

В феврале

Узбеки, поляки и казахи. Ворскла назвала соперников на втором сборе
Новина українською

Появилась информация о количестве товарищеских встреч и имена соперников на втором этапе учебно-тренировочных сборов, которые полтавская "Ворскла" проведет в городе Лара, близ Анталии.

Читайте такжеВорскла сообщила о 4 соперниках на тренировочных сборах
  • 10.02. - "Насаф" (Карши, Узбекистан)
  • 13.02. - "Термалика" (Нецеча, Польша)
  • 16.02. - "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан)
  • 19.02. - "Иртыш" (Павлодар, Казахстан)
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В статье: Ворскла (Полтава) тренировочный сбор
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Источник:
ФК Ворскла

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