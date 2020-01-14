  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря назвала имена соперников на зимних сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря назвала имена соперников на зимних сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане проведут семь спаррингов

Заря назвала имена соперников на зимних сборах
Новина українською

С 19 января у луганской "Зари" начинаются два этапа турецких сборов. Первый из них продлится с 19 по 30 января, а второй – с 2 по 15 февраля.

На первом сборе "чёрно-белые" проведут четыре спарринга и три на втором.

Во время первого сбора "Заря" сыграет с боснийским "Челиком" (22 января), польскими "Лодзем" (22 января) и "Пястом" (25 января), а также с сербским "Вождовацем" (29 января).

На втором этапе оппонентами луганчан будут казахстанский "Ордобасы" (6 февраля), боснийский "Железничар" (10 февраля) и белорусский "Торпедо-БелАЗ" (14 февраля).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...