Заря назвала имена соперников на зимних сборах

С 19 января у луганской "Зари" начинаются два этапа турецких сборов. Первый из них продлится с 19 по 30 января, а второй – с 2 по 15 февраля.

На первом сборе "чёрно-белые" проведут четыре спарринга и три на втором.

Во время первого сбора "Заря" сыграет с боснийским "Челиком" (22 января), польскими "Лодзем" (22 января) и "Пястом" (25 января), а также с сербским "Вождовацем" (29 января).

На втором этапе оппонентами луганчан будут казахстанский "Ордобасы" (6 февраля), боснийский "Железничар" (10 февраля) и белорусский "Торпедо-БелАЗ" (14 февраля).