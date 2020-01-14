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Мариуполь арендовал у Шахтера игрока линии атаки
Артем Дудик до конца сезона будет играть за Мариуполь
"Мариуполь" объявил о подписании первого зимнего новичка.
Азовцы до конца сезона взяли в аренду у "Шахтера" атакующего хавбека/нападающего Артема Дудика.
Отметим, что также в своей карьере 23-летний Артем выступал за луцкую "Волынь", где провел 30 матчей и забил 4 мяча. С 2017 года полузащитник принадлежит донецкому "Шахтеру", но так и не дебютировал за первую команду "горняков".
В 2019-м году Артем на правах аренды выступал за "Слуцк" (Белоруссия), где в 27 матчах забил 4 гола.
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (2)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
14.01.2020 в 17:42
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Инспектор ( )
14.01.2020 в 16:45
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