Мариуполь арендовал у Шахтера игрока линии атаки

"Мариуполь" объявил о подписании первого зимнего новичка.

Азовцы до конца сезона взяли в аренду у "Шахтера" атакующего хавбека/нападающего Артема Дудика.

Отметим, что также в своей карьере 23-летний Артем выступал за луцкую "Волынь", где провел 30 матчей и забил 4 мяча. С 2017 года полузащитник принадлежит донецкому "Шахтеру", но так и не дебютировал за первую команду "горняков".

В 2019-м году Артем на правах аренды выступал за "Слуцк" (Белоруссия), где в 27 матчах забил 4 гола.