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Официально: Динамо летит на первый сбор без Жерсона Родригеса
В обойме Михайличенко 29 игроков, среди которых два новичка и несколько игроков молодежки
15 января первая команда "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который в этом году пройдет в турецком Белеке и продлится 2 недели - до 28 января.
Стал известен список футболистов, которые будут готовиться с "Динамо" ко второй части сезона в Турции.
Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;
Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев
Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.
Напомним, в рамках первого сбора команда проведет шесть контрольных поединков. Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2-го по 16-е февраля также в Турции.