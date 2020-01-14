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Официально: Динамо летит на первый сбор без Жерсона Родригеса

Премьер-лига
(1 голосов)

В обойме Михайличенко 29 игроков, среди которых два новичка и несколько игроков молодежки

Официально: Динамо летит на первый сбор без Жерсона Родригеса
Новина українською

15 января первая команда "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который в этом году пройдет в турецком Белеке и продлится 2 недели - до 28 января.

Стал известен список футболистов, которые будут готовиться с "Динамо" ко второй части сезона в Турции.

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Напомним, в рамках первого сбора команда проведет шесть контрольных поединков. Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2-го по 16-е февраля также в Турции.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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аалекс ( Крым)
14.01.2020 в 18:26
Опять в загуле?
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ZirkaFanKirovograd
14.01.2020 в 18:21
Ещё бы кендзеру ,кадара,кадири и пиварича оставили
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JudgeDredd (Киев)
14.01.2020 в 17:39
"где Пена" это вопрос или фамилия?
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bender_sun (Белая Церковь)
14.01.2020 в 18:13
это твой уровень развития
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