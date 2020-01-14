Официально: Динамо летит на первый сбор без Жерсона Родригеса

15 января первая команда "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который в этом году пройдет в турецком Белеке и продлится 2 недели - до 28 января.

Стал известен список футболистов, которые будут готовиться с "Динамо" ко второй части сезона в Турции.

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Напомним, в рамках первого сбора команда проведет шесть контрольных поединков. Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2-го по 16-е февраля также в Турции.