Известны даты и время начала матчей Динамо на первом тренировочном сборе

С 15 января для киевского "Динамо" начнется первый учебно-тренировочный сбор, который в этом году команда проведет в турецком Белеке.

В рамках подготовки "бело-синие" сыграют шесть контрольных матчей. Приводим вам полный список спаррингов с указанием времени их проведения.

19 января (воскресенье). 15:00 (время здесь и далее – киевское) "Динамо" – "Легия" (Польша)

20 января (понедельник). 15:00. "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)

23 января (четверг). 15:00. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)

24 января (пятница). 15:00. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27 января (понедельник). 15:00. "Динамо" (Киев) – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28 января (вторник). 10:00. "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Ранее киевский клуб сообщал, что работает над интернет-трансляциями данных матчей.