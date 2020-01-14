Шахтер предложил за опорника загребского Динамо 12 млн евро

Донецкий "Шахтер" возобновил интерес к 21-летнему опорнику загребского "Динамо" Николе Моро.

Как сообщает издание Sportske Novosti, "горняки" уже сделали "Динамо" предложение в размере 12 млн евро, которое, впрочем, хорватский клуб отклонил.

Также издание утверждает, что "Динамо" хочет получить за парня 15 млн евро, что не является для "Шахтера" неподъемной суммой, и поэтому источник предполагает, что переговоры между клубами продолжатся.

Интересно, что об интересе "Шахтера" к Моро СМИ писали еще в январе 2018 года, однако тогда переговоры были свернуты из-за серьезной травмы колена парня, из-за которой Моро выбыл на длительное время.

В нынешнем сезоне Никола Моро провел 26 матчей во всех турнирах (в том числе и два поединка против "Шахтера" в Лиге чемпионов), в которых забил 2 гола.