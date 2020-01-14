Шахтер подал заявку на лицензирование клубного телеканала

Как уже сообщалось ранее, "Шахтер" на ближайшие месяцы запланировал запуск собственного телеканала.

Для этого клуб обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для получения лицензии.

"Действительно, футбольный клуб "Шахтер" обратился к нам с заявкой на получение лицензии. Пока документы обрабатываются.

Деталей пока сказать не могу. Нужно общаться непосредственно с "Шахтером" и холдингом "Медиа Группа Украина". Логично предположить, что канал будет проходить дистрибуцию через них. Но это только предположение", – пояснил член Нацсовета Олег Черныш.

Сейчас документы с заявкой "Шахтера" проходят проверку службами Нацсовета. Обычно, этот процесс длится около месяца, если нет замечаний.