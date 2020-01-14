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Шахтер подал заявку на лицензирование клубного телеканала
Процедура займет около месяца
Как уже сообщалось ранее, "Шахтер" на ближайшие месяцы запланировал запуск собственного телеканала.
Для этого клуб обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для получения лицензии.
"Действительно, футбольный клуб "Шахтер" обратился к нам с заявкой на получение лицензии. Пока документы обрабатываются.
Деталей пока сказать не могу. Нужно общаться непосредственно с "Шахтером" и холдингом "Медиа Группа Украина". Логично предположить, что канал будет проходить дистрибуцию через них. Но это только предположение", – пояснил член Нацсовета Олег Черныш.
Сейчас документы с заявкой "Шахтера" проходят проверку службами Нацсовета. Обычно, этот процесс длится около месяца, если нет замечаний.