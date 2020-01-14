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Шахтер подал заявку на лицензирование клубного телеканала

Премьер-лига
(2 голосов)

Процедура займет около месяца

Шахтер подал заявку на лицензирование клубного телеканала
Новина українською

Как уже сообщалось ранее, "Шахтер" на ближайшие месяцы запланировал запуск собственного телеканала.

Для этого клуб обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для получения лицензии.

"Действительно, футбольный клуб "Шахтер" обратился к нам с заявкой на получение лицензии. Пока документы обрабатываются.

Деталей пока сказать не могу. Нужно общаться непосредственно с "Шахтером" и холдингом "Медиа Группа Украина". Логично предположить, что канал будет проходить дистрибуцию через них. Но это только предположение", – пояснил член Нацсовета Олег Черныш.

Сейчас документы с заявкой "Шахтера" проходят проверку службами Нацсовета. Обычно, этот процесс длится около месяца, если нет замечаний.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
14.01.2020 в 19:47
а анал1 анал2 анал3 им не хватает зомбить кротов? ))
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+1
-1
aleks68
14.01.2020 в 20:37
да уймись уже чучело.смотри х..... от КАЛОмойского и рви ....за дЫнамо
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0
0
zharikss (Секешфехервар)
14.01.2020 в 19:37
Ф1 та ф2 мало???
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+1
0

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