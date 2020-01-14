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Богданов: Пришел в Колос, чтобы помочь команде добиваться результатов

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек настроен оптимистично

Богданов: Пришел в Колос, чтобы помочь команде добиваться результатов
Новина українською

Полузащитник Андрей Богданов, который недавно подписал контракт с "Колосом", намерен помочь команде в достижении поставленных целей.

"Пришел в "Колос", чтобы помочь команде играть и добиваться результатов. У нас сейчас сборы, нужно отнестись к ним серьезно", – сказал Богданов.

Напомним, что после осенней части сезона "Колос" с 20 очками расположился на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Андрей Богданов Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Валентиныч (Днепр)
14.01.2020 в 20:32
Когда-то Ковпак ходил по командам милостыню просил,сейчас пошол Богданов.Интересует такой вопрос... Зачем руководители клубов тратят деньги на таких игроков.Ведь от него толку ноль.Скоро Фомин из Мариупоя пойдет.
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