Богданов: Пришел в Колос, чтобы помочь команде добиваться результатов

Полузащитник Андрей Богданов, который недавно подписал контракт с "Колосом", намерен помочь команде в достижении поставленных целей.

"Пришел в "Колос", чтобы помочь команде играть и добиваться результатов. У нас сейчас сборы, нужно отнестись к ним серьезно", – сказал Богданов.

Напомним, что после осенней части сезона "Колос" с 20 очками расположился на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ.