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Богданов: Пришел в Колос, чтобы помочь команде добиваться результатов
Хавбек настроен оптимистично
Полузащитник Андрей Богданов, который недавно подписал контракт с "Колосом", намерен помочь команде в достижении поставленных целей.
"Пришел в "Колос", чтобы помочь команде играть и добиваться результатов. У нас сейчас сборы, нужно отнестись к ним серьезно", – сказал Богданов.
Напомним, что после осенней части сезона "Колос" с 20 очками расположился на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Валентиныч (Днепр)
14.01.2020 в 20:32
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