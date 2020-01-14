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Защитник Шахтера едет с Мариуполем на сбор в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)

Неожиданная новость

Защитник Шахтера едет с Мариуполем на сбор в Турцию
Новина українською

23-летний защитник "Шахтера" Данила Сагуткин присоединился к "Мариуполю" и поедет с командой на турецкий учебно-тренировочный сбор, сообщает "Команда №1".

Официальной информации о просмотре, аренде или трансфере парня пока что нет.

Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде в российском "Енисее", после чего вернулся в "Шахтер".

Ранее "Мариуполь" объявил об аренде полузащитника "Шахтера" Дудика.

Также азовцы подтвердили, что Вакула и Кирюханцев отправятся на сборы с "Шахтером".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сагуткин
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
14.01.2020 в 20:39
шо опять? ) не не арендуполь )))
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