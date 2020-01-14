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Александрия отправилась на свой первый турецкий сбор

Премьер-лига
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В его рамках подопечные Шарана сыграют 5 спаррингов

Александрия отправилась на свой первый турецкий сбор
Новина українською

"Александрия", которая недавно вышла из отпуска, отправилась на свой первый турецкий сбор, который продлится до 28 января.

На этот сбор Владимир Шаран взял 30 футболистов, среди которых и несколько молодых исполнителей.

Напомним расписание спаррингов "Александрии" на сборе:

18 января — "Ботев" (Болгария)

19 января — "Славия" София (Болгария)

21 января — "Черно Море" (Болгария)

24 января — "Македония Герче Петров" (Северная Македония)

26 января — "Пюник" (Армения)

Также напомним, что второй турецкий сбор александрийцев пройдет с 2-го по 14 февраля.

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В статье: ФК Александрия
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