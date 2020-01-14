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Александрия отправилась на свой первый турецкий сбор
В его рамках подопечные Шарана сыграют 5 спаррингов
"Александрия", которая недавно вышла из отпуска, отправилась на свой первый турецкий сбор, который продлится до 28 января.
На этот сбор Владимир Шаран взял 30 футболистов, среди которых и несколько молодых исполнителей.
Напомним расписание спаррингов "Александрии" на сборе:
18 января — "Ботев" (Болгария)
19 января — "Славия" София (Болгария)
21 января — "Черно Море" (Болгария)
24 января — "Македония Герче Петров" (Северная Македония)
26 января — "Пюник" (Армения)
Также напомним, что второй турецкий сбор александрийцев пройдет с 2-го по 14 февраля.