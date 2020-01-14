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Динамо покажет все 6 спаррингов первого турецкого сбора на клубном Youtube канале
В прямом эфире
Киевское "Динамо", которое на первом турецком сборе запланировало 6 спаррингов, покажет все эти поединки в прямом эфире на клубном Youtube канале.
Данные трансляции уже есть в расписании канала.
Напомним даты и время начало поединков киевлян на первом сборе:
19 января (воскресенье). 15:00 (время здесь и далее – киевское) "Динамо" – "Легия" (Польша)
20 января (понедельник). 15:00. "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)
23 января (четверг). 15:00. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)
24 января (пятница). 15:00. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)
27 января (понедельник). 15:00. "Динамо" (Киев) – "Динамо" (Брест, Беларусь)
28 января (вторник). 10:00. "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)