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Динамо покажет все 6 спаррингов первого турецкого сбора на клубном Youtube канале

Премьер-лига
(3 голосов)

В прямом эфире

Динамо покажет все 6 спаррингов первого турецкого сбора на клубном Youtube канале
Новина українською

Киевское "Динамо", которое на первом турецком сборе запланировало 6 спаррингов, покажет все эти поединки в прямом эфире на клубном Youtube канале.

Данные трансляции уже есть в расписании канала.

Напомним даты и время начало поединков киевлян на первом сборе:

19 января (воскресенье). 15:00 (время здесь и далее – киевское) "Динамо" – "Легия" (Польша)

20 января (понедельник). 15:00. "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)

23 января (четверг). 15:00. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)

24 января (пятница). 15:00. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27 января (понедельник). 15:00. "Динамо" (Киев) – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28 января (вторник). 10:00. "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

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В статье: Динамо (Киев)
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