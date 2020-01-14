Карпаты в Турции проведут 6-7 спаррингов. Один из соперников - братиславский Слован

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о планах подготовки команды на турецком учебно-тренировочном сборе.

"Сыграем 6-7 спаррингов, в частности, с братиславским "Слованом". Хотя, если откровенно, то меня больше волнует не то, с кем придется в Турции выяснять отношения, а кто будет защищать цвета "Карпат", - сказал Санжар.

Напомним, что первую часть тренировочных сборов "Карпаты" проведут во Львове до 24-го января. Вторую часть подготовки запланировано провести в Турции с 25 января по 15 февраля.