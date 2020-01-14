Фомин возвращается в общую группу Мариуполя, Худжамов все еще травмирован

Врач "Мариуполя" Дмитрий Лисицин рассказал о том, в каком состоянии игроки команды готовятся к сбору в Турции:

"Все футболисты готовы к сборам. Не будет тренироваться в общей группе Рустам Худжамов. Его проблема тянется еще с прошлого года.

Фомин будет тренироваться в общей группе. Сейчас он проходит тестирование, его проблема с коленом практически решена", – сказал Лисицин.