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Фомин возвращается в общую группу Мариуполя, Худжамов все еще травмирован

Премьер-лига
(1 голосов)

Новости из лазарета азовцев

Фомин возвращается в общую группу Мариуполя, Худжамов все еще травмирован
Новина українською

Врач "Мариуполя" Дмитрий Лисицин рассказал о том, в каком состоянии игроки команды готовятся к сбору в Турции:

"Все футболисты готовы к сборам. Не будет тренироваться в общей группе Рустам Худжамов. Его проблема тянется еще с прошлого года.

Фомин будет тренироваться в общей группе. Сейчас он проходит тестирование, его проблема с коленом практически решена", – сказал Лисицин.

Также свое выздоровление прокомментировал и сам Фомин:

"Хочу побыстрее вернуться на поле, помочь команде побороться за выход в первую шестерку.

Еще нужно чуть-чуть подвигаться индивидуально. Надеюсь, в Турции приступлю к общей группе", – сказал Фомин.

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Фомин Рустам Худжамов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
14.01.2020 в 23:10
Ребята сидят на приём, мед.обследование, чин-чинарём в бахилах. А бабушка-спортсменка в кроссовках без бахил и, похоже, спрашивает: " Вы сюда? Кто последний?".
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