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Фомин возвращается в общую группу Мариуполя, Худжамов все еще травмирован
Новости из лазарета азовцев
Врач "Мариуполя" Дмитрий Лисицин рассказал о том, в каком состоянии игроки команды готовятся к сбору в Турции:
"Все футболисты готовы к сборам. Не будет тренироваться в общей группе Рустам Худжамов. Его проблема тянется еще с прошлого года.
Фомин будет тренироваться в общей группе. Сейчас он проходит тестирование, его проблема с коленом практически решена", – сказал Лисицин.
Также свое выздоровление прокомментировал и сам Фомин:
"Хочу побыстрее вернуться на поле, помочь команде побороться за выход в первую шестерку.
Еще нужно чуть-чуть подвигаться индивидуально. Надеюсь, в Турции приступлю к общей группе", – сказал Фомин.