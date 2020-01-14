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Олимпик просматривает украинского форварда

Премьер-лига
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Денис Баланюк отправился на турецкий сбор команды

Олимпик просматривает украинского форварда
Новина українською

Украинский нападающий Денис Баланюк отправился c "Олимпиком" на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Клуб об этом пока что не сообщил, однако игрок попал в объективы фотокорреспондентов в аэропорту.

Напомним, что последним клубом Баланюка была краковская "Висла", за которую он выступал до лета 2019 года. С 30 августа игрок состоит в статусе свободного агента.

Ранее в Украине форвард выступал за "Днепр" и "Арсенал-Киев".

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В статье: Олимпик (Донецк) Денис Баланюк
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