Олимпик просматривает украинского форварда

Украинский нападающий Денис Баланюк отправился c "Олимпиком" на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Клуб об этом пока что не сообщил, однако игрок попал в объективы фотокорреспондентов в аэропорту.

Напомним, что последним клубом Баланюка была краковская "Висла", за которую он выступал до лета 2019 года. С 30 августа игрок состоит в статусе свободного агента.

Ранее в Украине форвард выступал за "Днепр" и "Арсенал-Киев".