Сарнавский: Грубо говоря, в Шахтере потерял три года

Вратарь "Львова" Богдан Сарнавский высказался относительно периода своей карьеры, который он провел в "Шахтере" (2013-2016).

"Дебютировал в 18 лет. А потом сделал шаг в сторону "Шахтера". Провел там 3 года, но было очень мало игровой практики. Я, грубо говоря, потерял три года.

В каком-то плане приобрел, с хорошими людьми потренировался, с большими футболистами, звездами, с хорошими тренерами и вратарями поработал. Я это все почувствовал.

Но игровой ритм должен присутствовать всегда. Я это почувствовал на себе. Когда эту ниточку теряешь – тяжело за нее потом зацепиться. Это игровая практика", – сказал Сарнавский.

Напомним, что после "Шахтера" Сарнавский поиграл в "Уфе", "Ворскле", "Вересе", после чего в июле 2018-го стал игроком "Львова".