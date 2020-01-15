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Колос на первом турецком сборе сыграет пять спаррингов
Команда уже вылетела в Турцию
"Колос" определился с соперниками на первом тренировочном сборе в Турции.
В Турцию команда вылетела в сегодня, а вернутся в Украину 30 января.
Список соперников "Колоса" на первом сборе:
20.01. "Академика Клинчень" (Румыния)
23.01. "Астра" (Румыния)
26.01. "Приштина" (Косово)
28.01. "Форвертс Штайр" (Австрия)
Пятый соперник пока неизвестен.
Напомним, что после осенней части сезона "Колос" с 20 очками расположился на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Колос
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