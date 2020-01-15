Колос на первом турецком сборе сыграет пять спаррингов

"Колос" определился с соперниками на первом тренировочном сборе в Турции.

В Турцию команда вылетела в сегодня, а вернутся в Украину 30 января.

Список соперников "Колоса" на первом сборе:

20.01. "Академика Клинчень" (Румыния)

23.01. "Астра" (Румыния)

26.01. "Приштина" (Косово)

28.01. "Форвертс Штайр" (Австрия)

Пятый соперник пока неизвестен.

Напомним, что после осенней части сезона "Колос" с 20 очками расположился на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ.