Кравченко: Малиновский вовремя уехал за границу

Капитан СК "Днепр-1" Сергей Кравченко во время отпуска путешествовал по Италии и встречался со многими футболистами, которые в свое время поиграли в Украине.

В частности, высказался о Руслане Малиновском, который выступает в "Аталанте" (Бергамо).

"С Русланом Малиновским не пересекался - к северу Италии мы не добрались. Смотрел в повторе игру "Интер" - "Аталанта", и мне очень понравилось, как наш полузащитник вышел на замену. В Бергамо он хоть и не основной пока футболист, но все равно на хорошем счету. Нужно еще привыкнуть к новой тактике, а она в "Аталанты" не совсем привычная - 3-4-3 и по всему полю играешь один в один.

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Оказывается, и такой футбол актуален. Кому-то нравится дыр-дыр, а кто-то кайфует от длинной передачи, подбора мяча и быстрой атаки - все определяет результат. Но мне, подчеркну, нравится умный футбол - ударить вперед ты всегда успеешь. Важно, чтобы так учили нашу молодежь, а то им с юношеского уровня на первое место ставят результат, а не развитие индивидуальных качеств.

Хорошо, что Малиновский вовремя уехал, и сейчас он - знаковая фигура для нашей сборной. Правда, теперь задача другая - нужно удачно выступить на Евро-2020. На мой взгляд, шансы на выход из группы у нас есть, а там уже, как карта ляжет. Важно, что игра есть, я об этом говорил с первых дней работы Андрея Шевченко", - добавил Кравченко.