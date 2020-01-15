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Дыминский готовит продажу ФК Карпаты. В клубе заявили об "интересе из-за рубежа"

Премьер-лига
(3 голосов)

Интерес кого - пока не говорят

Дыминский готовит продажу ФК Карпаты. В клубе заявили об "интересе из-за рубежа"
Новина українською

Львовский футбольный клуб "Карпаты" планируют продать, в частности, интерес к акциям футбольного клуба есть как в Украине, так и за ее пределами.

Такое сообщил исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин.

На вопрос журналиста УНН, действительно ли речь идет о продаже клуба или доли от него, Ящишин ответил, что информация соответствует действительности.

"Как известно, " Карпаты "находятся на этапе процесса получения территории стадиона "Украина" в долгосрочную аренду на льготных условиях для создания масштабного инвестиционного проекта - реконструкции стадиона и сооружения спортивно-развлекательного комплекса, - говорит Ящишин. - Реализация этого видения должна позволить клубу стать крепким и уверенно смотреть в будущее. Конечно, этот замысел требует вложения солидных инвестиций. Поэтому ФК "Карпаты" открыт для привлечения крупного бизнеса - как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба".

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Ранее в СМИ появилась информация, якобы клуб собирается купить российский миллиардер Михаил Фридман, родившийся во Львове. В клубе эту информацию и не подтвердили и не опровергли, отметив, что "называть конкретные фамилии пока преждевременно".

"Могу подтвердить - интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами", - резюмировал Ящишин.

Львовский ФК "Карпаты" представлен двумя основными юрлицами, а именно ООО "Народная команда" Футбольный клуб "Карпаты" и ООО "Клуб профессионального футбола" Карпаты ", обе - с конечными бенефициарами на Кипре. По неофициальной информации, клуб принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому, который является президентом "Карпат" с 2001 года.

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В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) Михаил Фридман
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Источник:
УНН

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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
15.01.2020 в 10:29
Єдиний варіант врятувати Карпати, при умові, що зацікавлена сторона - не умовний Курченко
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