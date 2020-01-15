Впервые с 2003 года. Динамо отправилось на сбор в Турцию

Сегодня, 15 января, "Динамо" начинает подготовку к весенней части сезона. Вместо традиционной испанской Марбельи киевляне отправились в Турцию, где в последний раз проводили свои собрания еще в 2003 году, именно под руководством нынешнего тренера.

Накануне вылета главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко и генеральный директор "бело-синих" Резо Чохонелидзе почтили память жертв иранской авиакатастрофы украинского самолета.

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В 9:30 команда вылетела в Анталью. Перелет займет около 2,5 часа. С Анталье динамовцы отправятся в Белек, где и будет базироваться команда ближайшие 2 недели.