ФК Львов укороченным составом начал тренировочные сборы

Со вчерашнего дня, 14 января, футболисты ФК "Львов" вернулись из отпуска.

Два дня команда проходит медицинское обследование, а с 16 января возобновит тренировочный процесс.

Пока в распоряжении главного тренера горожан Егише Меликяна - 14 футболистов.

В ближайшее время в тренировочном лагере должны появиться и другие игроки, которые находятся на контракте.

До 24 января "Львов" будет работать на домашней базе, а затем отправится на сбор в Турцию.