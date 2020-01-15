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ФК Львов укороченным составом начал тренировочные сборы
Пока в медицинском кабинете
Со вчерашнего дня, 14 января, футболисты ФК "Львов" вернулись из отпуска.
Два дня команда проходит медицинское обследование, а с 16 января возобновит тренировочный процесс.
Пока в распоряжении главного тренера горожан Егише Меликяна - 14 футболистов.
В ближайшее время в тренировочном лагере должны появиться и другие игроки, которые находятся на контракте.
До 24 января "Львов" будет работать на домашней базе, а затем отправится на сбор в Турцию.
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Источник:Команда 1
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