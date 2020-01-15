  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФК Львов укороченным составом начал тренировочные сборы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Львов укороченным составом начал тренировочные сборы

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока в медицинском кабинете

ФК Львов укороченным составом начал тренировочные сборы
Новина українською

Со вчерашнего дня, 14 января, футболисты ФК "Львов" вернулись из отпуска.

Два дня команда проходит медицинское обследование, а с 16 января возобновит тренировочный процесс.

Пока в распоряжении главного тренера горожан Егише Меликяна - 14 футболистов.

Читайте такжеМеликян: Задача - Львова еврокубки. Но для этого надо много работать

В ближайшее время в тренировочном лагере должны появиться и другие игроки, которые находятся на контракте.

До 24 января "Львов" будет работать на домашней базе, а затем отправится на сбор в Турцию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Егише Меликян тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...