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Бельгийский клуб заинтересовался полузащитником Ворсклы
И еще два клуба - из Бразилии
Бразильский хавбек полтавской "Ворсклы" Луизао вошел в сферу интересов сразу нескольких иностранных клубов.
Как информирует Globo, в услугах 21-летнего игрока украинского клуба заинтересованы бразильские "Сеара" и "Брагантино", а также бельгийский "Стандард".
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Луизао играет за полтавчан на правах аренды из "Порту". Бразилец выступает в украинском клубе с августа прошлого года. Контракт рассчитан до конца сезона.
В этом чемпионате полузащитник провел 14 поединков за Ворсклу, отметившись 1 голом.
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