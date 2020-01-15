Бельгийский клуб заинтересовался полузащитником Ворсклы

Бразильский хавбек полтавской "Ворсклы" Луизао вошел в сферу интересов сразу нескольких иностранных клубов.

Как информирует Globo, в услугах 21-летнего игрока украинского клуба заинтересованы бразильские "Сеара" и "Брагантино", а также бельгийский "Стандард".

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Луизао играет за полтавчан на правах аренды из "Порту". Бразилец выступает в украинском клубе с августа прошлого года. Контракт рассчитан до конца сезона.

В этом чемпионате полузащитник провел 14 поединков за Ворсклу, отметившись 1 голом.