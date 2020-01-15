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Официально: Сагуткин – футболист Мариуполя

Премьер-лига
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Данил присоединился к "азовцам"

Официально: Сагуткин – футболист Мариуполя
Новина українською

Еще одним новичком мариупольской команды стал защитник Данил Сагуткин. Футболист донецкого "Шахтера" будет выступать за "азовцев" на правах аренды до конца 2020 года.

Данил Сагуткин родился 19 апреля 1996 года в Севастополе. Он воспитанник СДЮШОР-5 (Севастополь) и РВУФК (Киев). Амплуа – центральный защитник. С 2014 года – игрок "Шахтера". За молодежный состав "горняков" Данил провел 74 матча и забил 10 голов. Чемпион молодежного первенства.

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В минувшем сезоне Данил на правах аренды выступал за "Арсенал" (18 матчей). В первой половине нынешнего сезона играл за "Енисей" (2 поединка). Также в активе защитника 4 встречи за молодежную сборную Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сагуткин Мариуполь
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Источник:
Мариуполь

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