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Официально: Сагуткин – футболист Мариуполя
Данил присоединился к "азовцам"
Еще одним новичком мариупольской команды стал защитник Данил Сагуткин. Футболист донецкого "Шахтера" будет выступать за "азовцев" на правах аренды до конца 2020 года.
Данил Сагуткин родился 19 апреля 1996 года в Севастополе. Он воспитанник СДЮШОР-5 (Севастополь) и РВУФК (Киев). Амплуа – центральный защитник. С 2014 года – игрок "Шахтера". За молодежный состав "горняков" Данил провел 74 матча и забил 10 голов. Чемпион молодежного первенства.
В минувшем сезоне Данил на правах аренды выступал за "Арсенал" (18 матчей). В первой половине нынешнего сезона играл за "Енисей" (2 поединка). Также в активе защитника 4 встречи за молодежную сборную Украины.
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