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Колос прибыл в Турцию на свой первый зимний сбор

Премьер-лига
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На первом сборе команда Костышина запланировала пять спаррингов

Колос прибыл в Турцию на свой первый зимний сбор
Новина українською

После длительного перелета делегация ковалевского "Колоса" в составе 26-й футболистов, тренерского штаба, медперсонала и администрации, прибыла на первый тренировочный сбор в Турцию.

В течение всего сбора команда будет базироваться в городе Сиде.

По приезду футболисты получили время на отдых, а уже вечером команда проведет первую тренировку.

Напомним, что на своем первом турецком сборе "Колос" запланировал проведение пяти спаррингов.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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