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Колос прибыл в Турцию на свой первый зимний сбор
На первом сборе команда Костышина запланировала пять спаррингов
После длительного перелета делегация ковалевского "Колоса" в составе 26-й футболистов, тренерского штаба, медперсонала и администрации, прибыла на первый тренировочный сбор в Турцию.
В течение всего сбора команда будет базироваться в городе Сиде.
По приезду футболисты получили время на отдых, а уже вечером команда проведет первую тренировку.
Напомним, что на своем первом турецком сборе "Колос" запланировал проведение пяти спаррингов.
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Источник:ФК Колос
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