Колос прибыл в Турцию на свой первый зимний сбор

После длительного перелета делегация ковалевского "Колоса" в составе 26-й футболистов, тренерского штаба, медперсонала и администрации, прибыла на первый тренировочный сбор в Турцию.

В течение всего сбора команда будет базироваться в городе Сиде.

По приезду футболисты получили время на отдых, а уже вечером команда проведет первую тренировку.

Напомним, что на своем первом турецком сборе "Колос" запланировал проведение пяти спаррингов.