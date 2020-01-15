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Евтушенко: Динамо - это бренд, поэтому многие на сборах хотят сыграть с нами

Премьер-лига
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Киевляне отправились на первый турецкий сбор

Евтушенко: Динамо - это бренд, поэтому многие на сборах хотят сыграть с нами
Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко рассказал о первом турецком сборе команды.

"Турция - самое популярное место, где проходят сборы многие команды, а не только наша. Туда приезжают команды со всей Европы. В Турции развита индустрия приема команд на сборы. Создаются хорошие условия. Ожидаем, что нам немного поможет погода, и больших затруднений не будет. От сбора ожидаешь одного и того же. Это работа, которая закладывает фундамент на полугодие.

Что касается спарринг-партнеров, то отбоя от соперников не было. "Динамо" - это бренд, поэтому многие хотят сыграть с нами. Люди, которые занимались этим вопросом, имели возможность выбора команд. Остановились на тех, на которых остановились. Пополнение команды? Пока не могу ответить на этот вопрос. Та группа, которая сейчас летит - основная обойма. Если будут какие-то новости, вы узнаете", - сказал Евтушенко.

Напомним, что "Динамо" на первом турецком сборе запланировало 6 спаррингов.

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В статье: Вадим Евтушенко Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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