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Три представителя УПЛ вошли в рейтинг игроков, "которые в 2020 году могут удивить мир"

Премьер-лига
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УЕФА включил в данный рейтинг Леднева, Тете и Додо

Три представителя УПЛ вошли в рейтинг игроков, "которые в 2020 году могут удивить мир"
Новина українською

Официальный сайт УЕФА составил символический рейтинг молодых игроков, "которые в 2020 году могут удивить мир".

В списке из 50-ти футболистов нашлось место и трем представителям УПЛ, среди которых, один украинец.

В реестр вошел хавбек киевского "Динамо", выступающий в "Заре" на правах аренды, Богдан Леднев и два представителя "Шахтера" – Тете и Додо.

"Плеймейкер-левша регулярно поражает ворота соперников и славится умением исполнять стандартные положения", — пишет о Ледневе портад.

О Додо из "Шахтера" сайт опубликовал такую информацию: "Прошлый сезон правый защитник провел в "Витории" из Гимарайнша. Летом вернулся в "Шахтер" и быстро освоился в Украине".

"В Бразилии Тете прозвали Ураганом. Причина — сеющие панику проходы по правому флангу со смещением в центр. В "Шахтере" он доказывает свой высокий уровень", - сказано о Тете.

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В статье: Заря (Луганск) УЕФА Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Додо Богдан Леднев Тете
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