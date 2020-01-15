Мариуш Левандовски: На меня выходили украинские клубы, но ничего не получилось

Экс-полузащитник донецкого "Шахтера", 40-летний Мариуш Левандовски, который недавно возглавил польскую "Термалику", рассказал, что получал предложения о работе в Украине.

"Конечно, я бы хотел работать в клубе элитного дивизиона, но получил предложение от "Термалики", которое считаю хорошим для обеих сторон.

Я год был без клуба, но общался с несколькими клубами из Экстраклясы. Также на меня выходили украинские клубы, но ничего не получилось. Впрочем, мы поддерживаем связь и посмотрим, что будет в будущем. Украина – интересный вариант для меня, провел там много лет, хорошо знаю футбол с разных сторон.

У меня уже был опыт работы в "Севастополе", где я был не только игроком, но и выполнял функции спортивного директора, помощника тренера. Научился большему, чем многие польские тренеры. После украинского опыта, придя в "Заглембе", уже не чувствовал себя новичком", – сказал Левандовски в интервью сайту Przeglad Sportowy.

Напомним, что "Термалика" выступает во втором дивизионе чемпионата Польши (аналог украинской Первой лиги), идет на 10-м месте после 20 матчей.