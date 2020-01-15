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Шахтер назвал соперников на первом зимнем сборе
На первом сборе горняки проведут три спарринга
Донецкий "Шахтер" огласил планы команды на первый зимний сбор в Турции.
Подопечные Луиша Каштру отправятся в Белек 20 января.
На первом сборе запланировано 3 контрольных матча (указано киевское время):
25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)
26 января, 16:00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)
30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)
Отметим, что первый этап подготовки "горняков" завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого "оранжево-черные" проведут еще 4 спарринга.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.01.2020 в 20:01
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