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Михайленко: Переговоры по Лукасу Тейлору уже на стадии завершения

Премьер-лига
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Тренер рассказал о трансферных планах днепрян

Михайленко: Переговоры по Лукасу Тейлору уже на стадии завершения
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о зимних трансферных планах команды.

- Насколько вы довольны усилением, и планируете ли еще подписать новых игроков?

- Да, здесь грех жаловаться, ведь клуб провел большую работу на трансферном рынке. Футболисты, которых мы подписали, и которые, возможно, еще подпишут с нами контракты - это достаточно качественное усиление. Все они проверены украинским чемпионатом, игроки опытные, некоторые из них когда-то выступали за днепрян, поэтому мы очень довольны проделанной работой.

- Были слухи о том, что в команду может перейти Андрей Лунин, возможно, еще кто-то из голкиперов. Вы довольны действиями Юрчука?

- Нового голкипера на эту часть сезона мы не ищем. Игрой вратаря мы довольны, хотя были матчи, где случались ошибки, но, мне кажется, что Валера Юрчук ровно провел эту часть сезона.

- После такого усиления у многих возникает вопрос, будет ли "Днепр-1" бороться за первую шестерку?

- Сейчас вопрос так не стоит. Нам, в первую очередь, надо стабилизировать игру, сделать в ней качественный скачок. Нас ожидают непростые соперники в заключительных четырех матчах первого этапа. Среди них - два наших гранда, и очень интересно будет посмотреть, насколько мы в игре с ними конкурентоспособны. А в какой бы шестерки мы не попали, все равно есть возможность побороться за место в плей-офф, и вот такое мини-задачи перед собой можно поставить.

- Была информация, что к днепрянам может присоединиться Лукас Тейлор. Она соответствует действительности?

- Да, переговоры по этому игроку уже на стадии завершения.

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В статье: Дмитрий Михайленко Валерий Юрчук СК Днепр-1 Лукас Тейлор
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Источник:
СК Днепр-1

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