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Днепр-1 вышел из отпуска и огласил план зимней подготовки

Премьер-лига
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Зимние планы подготовки днепрян

Днепр-1 вышел из отпуска и огласил план зимней подготовки
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о зимних планах подготовки команды.

- Дмитрий Станиславович, впереди сборы. С какими мыслями вышли сегодня на первую тренировку?

- Вышли с положительными мыслями и большим настройкой на работу. Берем с собой все хорошо с прошлого года, поэтому и настроение позитивное.

- Позади медосмотр. Есть ли у кого-то лишний вес?

- Нет, все хорошо. Из тех, кто проверялся, все, кажется, "сухие".

- Если можно, расскажите о планах на сборы и о спаррингах, которые ожидают команду.

- Первую часть сбора после отпуска мы будем тренироваться здесь в Днепре. Сейчас прекрасная погода, и можно задуматься, нужно ли вообще ехать в Турцию (улыбается). До 20-го января будем тренироваться здесь на поле, а 21-го отправимся в Турцию и будем там до 2 февраля. Уже запланировано там четыре спарринга, хотя, возможно, еще будет и пятый матч. Среди наших соперников, которые уже подписали контракты на товарищеские игры, "Аустрия" (Австрия), "Ягеллония" (Польша), "Сигма" (Чехия) и сербская команда "Бачка Топола". Матчи запланированы на 24-е, 27-е, 30-е января и первое февраля.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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