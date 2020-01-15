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Денис Попов пропустит два первых спарринга Динамо

Премьер-лига
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Защитник вернется в общую группу через пять дней

Денис Попов пропустит два первых спарринга Динамо
Новина українською

В среду 15 января киевское "Динамо" отправилось на свой первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Вместе с командой полетел и защитник Денис Попов, который, впрочем, еще окончательно не восстановился после травмы.

Как сообщает dynamo.kiev.ua, пока что футболист будет тренироваться индивидуальной.

Согласно прогнозам врачей, в общую группу защитник вернется через пять дней. При этом Попов не примет участия в двух первых контрольных поединках "Динамо" на текущем сборе — против польской "Легии" (19 января) и против азербайджанского "Нефтчи" (20 января).

Также отметим, что в нынешнем сезоне Денис сыграл за "Динамо" 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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