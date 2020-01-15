Олимпик просматривает украинского форварда, сербского защитника и грузинского вингера

Донецкий "Олимпик" первым из команд УПЛ начал работу на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Впрочем, "олимпийцы" не только тренируются, но и просматривают новичков.

По информации ТК "Футбол", с командой занимается украинский форвард Денис Баланюк, который ранее выступал за "Арсенал-Киев", а нынешний сезон начинал в польской "Висле", но в составе не закрепился.

Кроме того, "Олимпик" просматривает 22-летнего сербского защитника Неманью Бранковича, а также 21-летнего грузинского вингера Темура Чогадзе.

Интересно, что по сообщениям официального сайта дончан, тренерский штаб "Олимпика" ищет усиление на позицию левого защитника, а также фланговых и опорного полузащитников.

Впрочем, наставники также не исключают приход в команду и исполнителей других амплуа.