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Олимпик просматривает украинского форварда, сербского защитника и грузинского вингера

Премьер-лига
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Дончане начали работу на турецком сборе

Олимпик просматривает украинского форварда, сербского защитника и грузинского вингера
Новина українською

Донецкий "Олимпик" первым из команд УПЛ начал работу на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Впрочем, "олимпийцы" не только тренируются, но и просматривают новичков.

По информации ТК "Футбол", с командой занимается украинский форвард Денис Баланюк, который ранее выступал за "Арсенал-Киев", а нынешний сезон начинал в польской "Висле", но в составе не закрепился.

Кроме того, "Олимпик" просматривает 22-летнего сербского защитника Неманью Бранковича, а также 21-летнего грузинского вингера Темура Чогадзе.

Интересно, что по сообщениям официального сайта дончан, тренерский штаб "Олимпика" ищет усиление на позицию левого защитника, а также фланговых и опорного полузащитников.

Впрочем, наставники также не исключают приход в команду и исполнителей других амплуа.

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В статье: Олимпик (Донецк) Денис Баланюк
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Источник:
ТК Футбол

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