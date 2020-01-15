Цуриков: Давно мечтал играть за днепровскую команду

Новичок "Днепра-1" Андрей Цуриков провел свою первую тренировку с командой, после чего ответил на вопросы журналистов.

- Андрей, позади отпуск. Готов к работе?

- Да, к работе готов. Пока не в общей группе, но работать готов. Эмоции сейчас замечательные, ведь рад приехать в эту команду.

- Долго продолжались переговоры по твоему переходу в "Днепр-1?

- Просто на меня вышли представители клуба и спросили, есть ли желание играть за днепровскую команду. Я об этом давно мечтал и согласился на переход. Оставалось только решить нюансы между клубами.

- Для футболиста из Запорожья несколько странно мечтать о днепровской команде?

- Дело в том, что из-за того, что "Металлург" в Запорожье разрушился, а днепровская команда всегда была крепким клубом, поэтому не могу сказать, что для меня днепряне были главными конкурентами. Просто всегда интересно были с ними играть, поэтому и мечта такая была.

- Ты уже общался с главным тренером? Чего он ждет от тебя в игре?

- Говорили, но пока не о футбольные моменты. Думаю, что когда я уже буду готов работать в общей группе, тогда и будем затрагивать игровые моменты и это все обсуждать.

- Что можешь сказать по поводу травмы. Сейчас она тебя не беспокоит?

- Сейчас я начинаю только беговую работу. До этого я весь отпуск провел в тренажерном зале, чтобы устранить проблему. Теперь буду работать над общефизической подготовкой в ​​беговой работе и рассчитываю, что вскоре уже вернусь в общую группу.