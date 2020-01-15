Игроки Карпат обсудят с руководством клуба задолженности по зарплате

Игроки "Карпаты" намерены встретиться с руководством клуба и обсудить ситуацию с задолженностью по зарплате.

Как сообщает ТК "Футбол", данная встреча должна (была) состояться в среду вечером.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что у клуба есть серьезная задолженность перед игроками. Также была информация о том, что игроки готовы бойкотировать подготовку к весенней части чемпионата.

Интересно, что официальный сайт "зелено-белых" недавно объявил о том, что команда вышла из отпуска, однако никаких фото либо видеоматериалов о том, что футболисты приступили к тренировкам, пресс-служба пока что не предоставила.