  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки Карпат обсудят с руководством клуба задолженности по зарплате
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Карпат обсудят с руководством клуба задолженности по зарплате

Премьер-лига
(1 голосов)

Подготовка к весенней части сезона на грани срыва

Игроки Карпат обсудят с руководством клуба задолженности по зарплате
Новина українською

Игроки "Карпаты" намерены встретиться с руководством клуба и обсудить ситуацию с задолженностью по зарплате.

Как сообщает ТК "Футбол", данная встреча должна (была) состояться в среду вечером.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что у клуба есть серьезная задолженность перед игроками. Также была информация о том, что игроки готовы бойкотировать подготовку к весенней части чемпионата.

Интересно, что официальный сайт "зелено-белых" недавно объявил о том, что команда вышла из отпуска, однако никаких фото либо видеоматериалов о том, что футболисты приступили к тренировкам, пресс-служба пока что не предоставила.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...