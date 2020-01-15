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Ворскла вышла из отпуска

Премьер-лига
(2 голосов)

В Турцию команда отправится 20 января

Ворскла вышла из отпуска
Новина українською

Полтавская "Ворскла" вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части чемпионата.

Познакомился с новыми одноклубниками нападающий Руслан Степанюк. Пополнение и в тренерском штабе Юрия Максимова – отныне с командой будет работать 48-летний Сергей Ревут.

В ближайшие дни игроков ждет медосмотр и втягивающие тренировки на домашней базе.

20-го января делегация "Ворсклы" возьмет курс на Анталию, где в условиях одного из гостиничных комплексов будут проходить зимние учебно-тренировочные сборы команды.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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